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Крымчанин с паспортом РФ хотел служить в Нацгвардии: его разоблачила СБУ

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 17:34
Крымчанин с паспортом РФ хотел служить в Нацгвардии: его разоблачила СБУ Фото: нацгвардейцы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Контрразведка СБУ разоблачила скрытое российское гражданство у кандидата на военную службу в батальоне оперативного назначения Нацгвардии. Кандидат, бывший житель Крыма, не рассказал, что имеет паспорт России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Кандидатом был житель Киева, который до 2016 года проживал на территории оккупированного Крыма. Он по собственной инициативе обратился в Нацгвардию для заключения контракта на службу в батальоне, который участвует в операции Объединенных сил на Донбассе.

Однако кандидат при подаче соответствующих документов в НГУ сознательно скрыл информацию о наличии гражданства России. Контрразведка выяснила, что гражданство он получил в 2019 году в оккупированном Крыму.

Сейчас СБУ проверяет, не причастен ли мужчина к агентурной сети российских спецслужб.

Напомним, сегодня в Николаеве задержали агента российской ФСБ. Шпион пытался добыть секретные данные о современной военной технике в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, в Донецкой области бывшего сотрудника СБУ заподозрили в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР".

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье разоблачили группу пророссийских сепаратистов, которые хотели возродить СССР.

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