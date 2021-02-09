Кримчанин з паспортом РФ хотів служити в Нацгвардії: його викрила СБУ
Контррозвідка СБУ викрила приховане російське громадянство у кандидата на військову службу в батальйоні оперативного призначення Нацгвардії. Кандидат, колишній мешканець Криму, не розповів, що має паспорт Росії.
Кандидатом був мешканець Києва, який до 2016 року проживав на території окупованого Криму. Він за власною ініціативою звернувся в Нацгвардію для укладання контракту на службу в батальйоні, який бере участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Однак кандидат при подачі відповідних документів до НГУ свідомо приховав інформацію про наявність громадянства Росії. Контррозвідка з'ясувала, що громадянство він отримав у 2019 році в окупованому Криму.
Зараз СБУ перевіряє, чи не причетний чоловік до агентурної мережі російських спецслужб.
Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві затримали агента російської ФСБ. Шпигун намагався добути секретні дані щодо сучасної військової техніки в Збройних силах України.
Крім того, у Донецькій області колишнього співробітника СБУ запідозрили у співпраці з терористами так званої "ДНР".
Також РБК-Україна писало, що в Запоріжжі викрили групу проросійських сепаратистів, які хотіли відродити СРСР.