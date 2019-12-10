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Для Криму не існує свого нормандського формату, - Кулеба

Новини » Політика     10.12.2019 - 00:41
Для Криму не існує свого нормандського формату, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Кулеби, в ООН українські дипломати постійно тримають питання Криму на порядку денному

Для повернення Криму поки не сформовано жодного міжнародного формату за аналогією нормандського формату. Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба сказав в ефірі “Свобода слова”.

“З 2014 року було дуже багато варіантів того, в якому форматі, на якому треку розглядати питання Криму. І поки що такий формат жодний з різних причин не сформувався. Ми постійно продовжуємо, що називається, брейнштормити, вивчати питання яким чином це можна формалізувати. Але наразі такого міжнародного формату, де сідали б, за аналогією з Нормандським форматом, немає”, - сказав він.

Водночас, за словами віце-прем'єра, в ООН українська дипломатія постійно тримає питання Криму на порядку денному.

“Буквально сьогодні була ухвалена резолюція Генеральної асамблеї щодо мілітаризації Криму. Тому робота щодо кримського питання не зупиняється на жодну хвилину”, - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що в рамках нормандської зустрічі не обговорювалося питання окупованого Криму.

Раніше президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підніме питання Криму на саміті "нормандської четвірки". Пізніше він також запропонував новий формат переговорів по Криму за участю США.

Також РБК-Україна повідомляло, що 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію по Криму. У документі міжнародне співтовариство закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України.

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Новини України КримКримДмитро КулебаНормандський формат
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