Мендель: Крым в нормандском формате пока не обсуждается

Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина)

Нормандская встреча не поднимала вопросы Крыма

В рамках нормандской встречи не обсуждался вопрос оккупированного Крыма. Об этом по итогам саммита в Париже заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Мендель задали вопрос, обсуждался ли Крым в нормандском формате.

"Пока не планируется", - ответила она.

По ее словам, в целом переговоры прошли успешно.

"Те позиции, которые выражал президент Украины, они получили место и, я думаю, украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - добавила она.

Напомним, сегодня Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму. В документе международное сообщество призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.

Отметим, президент Украины Владимира Зеленский ранее неоднократно заявлял, что поднимет вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки". Позже он также предложил новый формат переговоров по Крыму с участием США.