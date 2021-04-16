Крым и Донбасс без Украины - "мертвые" территории, хуже, чем Чернобыль, - Зеленский

Президент отметил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями и "никуда не уходили".

"И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "когда люди несчастны - они едут с той территории".

"Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению", - резюмировал президент Украины.