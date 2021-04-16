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Зеленский: мы не дадим России ни одного сантиметра нашей земли

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 09:39
Зеленский: мы не дадим России ни одного сантиметра нашей земли Фото: Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст своей земли (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

России важно понимать, что Украина не отдаст ей ни одного сантиметра своей земли. В случае новой агрессии РФ, исторически это будет проигрыш для Кремля.

Об этом в интервью газете Le Figaro сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мне кажется, я знаю, чего он (президент России Волоодимир Путин - ред.) хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на один процент, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это не стоило. И это очень важно понимать", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что россияне не пойдут на дальнейшую эскалацию. "Потому что, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически первую очередь для них. Потому что мы - на своей земле", - добавил президент.

Отметим, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что первой целью России является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений.

Второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова.

Также РФ, как предполагает министр, может прибегнуть к "грузинскому сценарию".

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