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Крим і Донбас без України - "мертві" території, гірше, ніж Чорнобиль, - Зеленський

Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський назвав Крим і Донбас без України "мертвими територіями". За його словами, ці регіони будуть гірше, ніж Чорнобиль.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, яке цитує прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що Крим і Донбас є українськими територіями і "нікуди не йшли".

"І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація - в Абхазії, Придністров'я тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя", - заявив Зеленський.

Він додав, що "коли люди нещасні - вони їдуть з тієї території".

"Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", - резюмував президент України.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні направлено на то, що викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.

Також Зеленський повідомляв, що подавав запит на розмову з президентом РФ Володимиром Путіним після загострення ситуації на Донбасі, проте в Кремлі не відповіли.

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