Круїзний лайнер із хантавірусом закінчить свій шлях у Роттердамі

Круїзний лайнер MV Hondius, який постраждав від хантавірусу, сьогодні вранці повинен буде пришвартуватися в порту Роттердама. Це буде його кінцевий пункт призначення.
Відомо, що голландська влада запровадила заходи з карантину для 25 членів екіпажу та двох працівників, які залишаються на борту.
Також згідно із заявою місцевої влади, для частини членів екіпажу, які не є громадянами Нідерландів, було створено карантинні центри. Але поки неясно, чи залишаться вони там на весь 42-денний карантинний період.
Деякі громадяни Нідерландів витягли занепокоєння з приводу прибуття судна в Роттердам. Вони побоюються, що люди не зможуть дотримуватися правил картини, але сказали агентству Reuters, що не очікують нової пандемії.
Нагадаємо, 2 травня судно MV Hondius село зупинилося біля мису Верде, свого передбачуваного кінцевого пункту призначення, після того, як влада заборонила пасажирам висадку на берег через спалах захворювання на хантавірус.
ВООЗ і ЄС звернулися до Іспанії з проханням організувати евакуацію на Канарських островах, після чого судно вирушило в Роттердам із мінімальним екіпажем і двома додатковими медпрацівниками.
Спочатку на борту розкішного круїзного лайнера перебувало близько 150 пасажирів і членів екіпажу з 23 країн. Але 2 травня Всесвітня організація охорони здоров'я вперше дізналася про спалах захворювань серед пасажирів.
Від початку спалаху хантавірусу померло троє людей: подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини.