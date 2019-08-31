При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека

На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежскую спасательную службу.

По информации ведомства, на борту вертолета находились шесть человек. В результате аварии четверо человек погибли, один пострадал, еще один пропал без вести. В районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлечены кинологи с собаками. Пострадавший был госпитализирован.

Напомним, на Майорке столкнулись вертолет и небольшой самолет, по крайней мере пять человек погибли .Инцидент произошел в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 по киевскому). В результате столкновения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Добавим, 20 августа, в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне. Предварительной причиной называется то, что он задел линии электропередачи и упал в море. Позже стало известно, что одним из погибших при крушении частного вертолета у побережья Греции20 августа был российский бизнесмен Михаил Абрамов, известный как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель музея русской иконы.