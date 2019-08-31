При катастрофі вертольота в Норвегії загинули чотири людини

На півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, чотири людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьку рятувальну службу.

За інформацією відомства, на борту вертольота знаходилися шість осіб. В результаті аварії четверо людей загинули, один постраждав, ще один зник безвісти. У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками. Постраждалий був госпіталізований.

Нагадаємо, на Майорці зіткнулися вертоліт і невеликий літак, принаймні п'ять осіб загинули .Інцидент стався у муніципалітеті Інка в 13:35 за місцевим часом (14:35 за київським). В результаті зіткнення загинули щонайменше п'ять осіб, в тому числі один неповнолітній.

Додамо, 20 серпня, у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Попередньою причиною називають те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море. Пізніше стало відомо, що одним із загиблих при аварії приватного вертольота у узбережжя Греції20 серпня був російський бізнесмен Михайло Абрамов, відомий як будівничий православних храмів у Москві, а також як засновник музею російської ікони.