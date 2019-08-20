В Греции разбился вертолет с россиянами

Фото: место падения вертолета (twitter.com/Katselos)

Всего в результате падения вертолета могли погибнуть три человека

В Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и греческие СМИ.

Сообщается, что вертолет разбился на пути из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Предварительной причиной является то, что он задел линии электропередачи и упал в море.

Предполагается, что на борту находился пилот и двое пассажиров из Российской Федерации. По данным греческих СМИ, это женщина и ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, в Бродах (Львовская область) во время учений произошла авария военного вертолета Ми-2, на борту которого находились 2 человека. Инцидент произошел 16 августа при взлете во время учений, которые проходили на территории воинской части А2595. Вертолет упал с высоты 3-4 метра на правый бок.

Государственное бюро расследований квалифицировало происшествие как нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия.