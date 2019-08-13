На греческом острове объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров

Фото: пожар в Греции (twitter.com Xristina_Mar)

В результате пожаров эвакуировали три населенных пункта

В результате лесных пожаров, которые вспыхнули на греческом острове Эвбея (Греция) во вторник были эвакуированы три населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Сообщается, что более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложнейшие условия для работы.

Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.

Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад страны. Кроме Макрималли, власти также эвакуировали села Контодеспоти и Ставрос. Людей на городских и военных автобусах доставили в безопасное место.

Напомним, в МИД Украины рекомендуют украинцам ограничить передвижение районами Греции из-за пожаров. В посольстве отмечают, что в Греции прогнозируют повышение температуры до +40 и сильный ветер до 7 баллов.

Как сообщало РБК-Украина, лесные пожары достаточно распространены в Греции, особенно в летние месяцы. В прошлом году из-за них погибли около 100 человек в пригородных районах Афин.