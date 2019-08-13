ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На греческом острове объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров

Новости » В мире    13.08.2019 - 22:25
На греческом острове объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров
Фото: пожар в Греции (twitter.com Xristina_Mar)

В результате пожаров эвакуировали три населенных пункта

В результате лесных пожаров, которые вспыхнули на греческом острове Эвбея (Греция) во вторник были эвакуированы три населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Сообщается, что более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов пытаются остановить огонь в то время, как густой дым создает сложнейшие условия для работы.

Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в этом районе, и неровная местность.

Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано. Теперь огонь направляется на юг и юго-запад страны. Кроме Макрималли, власти также эвакуировали села Контодеспоти и Ставрос. Людей на городских и военных автобусах доставили в безопасное место.

Напомним, в МИД Украины рекомендуют украинцам ограничить передвижение районами Греции из-за пожаров. В посольстве отмечают, что в Греции прогнозируют повышение температуры до +40 и сильный ветер до 7 баллов.

Как сообщало РБК-Украина, лесные пожары достаточно распространены в Греции, особенно в летние месяцы. В прошлом году из-за них погибли около 100 человек в пригородных районах Афин.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Канары МИД предупредил украинцев об угрозе пожаров в Греции
Новости Украины пожарэвакуацияГреция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь