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При столкновении вертолета с самолетом на Майорке погибли пять человек

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 17:13
При столкновении вертолета с самолетом на Майорке погибли пять человек
Фото (twitter.com/nieuwsselectie)

Инцидент произошел в муниципалитете Инка

На Майорке столкнулись вертолет и небольшой самолет, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 по киевскому). В результате столкновения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Напомним, 20 августа, в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне. Предварительной причиной называется то, что он задел линии электропередачи и упал в море. Позже стало известно, что одним из погибших при крушении частного вертолета у побережья Греции20 августа был российский бизнесмен Михаил Абрамов, известный как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель музея русской иконы.

Напомни, в июле 2019 года в Сербии разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм. Авиакатастрофа произошла 18 июля, в районе деревни Рутевац в общине Алексинац. Вертолет выполнял тренировочный полет и отрабатывал приземление. На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

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