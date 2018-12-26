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Крушение самолета в Индонезии: семья одного из погибших подала иск против Boeing

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 23:19
Крушение самолета в Индонезии: семья одного из погибших подала иск против Boeing
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Семья подала в американский суд иск против производителя лайнера

Семья погибшего в октябре в результате катастрофы самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, подала в американский суд иск против корпорации Boeing. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Так, семья индонезийца Судибио Онгго Вардойо, ставшего жертвой катастрофы, подала иск в окружной суд округа Кук в американском штате Иллинойс, где расположена штаб-квартира корпорации Boeing.

Сообщается, что родственники считают, что самолет был "неоправданно опасным", поскольку его датчик угла атаки передавал неверную информацию пилотам. Кроме того, истцы утверждают, что компания не предоставила необходимые инструкции для пилотов с разъяснением, каким образом они могли отключить систему автоматического выравнивания носа лайнера, срабатывание которой, предположительно, стало причиной катастрофы.

Отметим, причиной крушения могла стать неправильная настройка датчика угла атаки. По предварительным данным расследования, датчик, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта, что в итоге и привело к падению.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной катастрофы самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air, которое произошло в Яванском море в октябре 2018 года, могла стать неправильная настройка датчика скорости.

РБК-Украина писало, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air был непригоден к эксплуатации в воздухе.

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