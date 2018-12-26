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Катастрофа літака в Індонезії: сім'я одного із загиблих подала позов проти Boeing

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 23:19
Катастрофа літака в Індонезії: сім'я одного із загиблих подала позов проти Boeing
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Сім'я подала в американський суд позов проти виробника лайнера

Сім'я загиблого в жовтні в результаті катастрофи літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, подала в американський суд позов проти корпорації Boeing. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Так, сім'я індонезійця Судибио Онгго Вардойо, що став жертвою катастрофи, подала позов до окружного суду округу Кук в американському штаті Іллінойс, де розташована штаб-квартира корпорації Boeing.

Повідомляється, що родичі вважають, що літак був "невиправдано небезпечним", оскільки його датчик кута атаки передавав невірну інформацію пілотам. Крім того, позивачі стверджують, що компанія не надала необхідні інструкції для пілотів з роз'ясненням, яким чином вони могли відключити систему автоматичного вирівнювання носа лайнера, спрацьовування якої, ймовірно, стало причиною катастрофи.

Зазначимо, причиною аварії могла стати неправильна настройка датчика кута атаки. За попередніми даними розслідування, датчик, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака відносно лінії горизонту, що в результаті і призвело до падіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною катастрофи літака Boeing 737 Мах індонезійської авіакомпанії Lion Air, яке відбулося в Яванському морі в жовтні 2018 року, могла стати неправильна настройка датчика швидкості.

РБК-Україна писало, що літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air був непридатний до експлуатації в повітрі.

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