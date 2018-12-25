Крушение Boeing в Индонезии: следствие назвало причину

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Причиной аварии могла стать неправильная настройка датчика скорости

Причиной катастрофы самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air, которое произошло в Яванском море в октябре 2018 года, могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.



Как отмечается, в конце ноября после расшифровки самописцев стали известны подробности авиакатастрофы.

Она фактически началась с момента взлета, когда выяснилось, что датчики неисправны. Пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном с первых минут полета. Им удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз. При этом лайнер испытывал проблемы с датчиком скорости как минимум в последние четыре полета.

Отметим, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Ранее РБК-Украина писало, что самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air был непригоден к эксплуатации в воздухе.