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В Индонезии заявили, что Boeing 737 был непригоден к полетам

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 13:38
В Индонезии заявили, что Boeing 737 был непригоден к полетам
Фото: Lion Air (airsoc.com)

У самолета были проблемы с системами отсчета высоты и скорости во время предыдущих полетов

Cамолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который разбился у берегов Индонезии 29 октября 2018 года, был непригоден к эксплуатации в воздухе. Об этом заявил руководитель подразделения авиации Национального комитета по безопасности транспорта Нуркахио Утомо во время доклада о деталях расследования аварии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Он отметил, что авиакомпания Lion Air вернула самолет в эксплуатацию после того, как были обнаружены проблемы с системами отсчета высоты и скорости во время предыдущих полетов. Накануне катастрофы самолет совершил рейс из города Денпасар на острове Бали в Джакарту. 

"В течение полета у самолета были технические проблемы, но пилот решил продолжать. На наш взгляд, самолет больше не был способен находиться в воздухе, и ему не стоило продолжать полеты", - подчеркнул Утомо.

Напомним, на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была обнаружена неисправность датчика скорости.

На борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Позже стало известно, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.

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Новости Украины авиакатастрофаИндонезияBoeing 737
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