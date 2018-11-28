В Индонезии заявили, что Boeing 737 был непригоден к полетам

Фото: Lion Air (airsoc.com)

У самолета были проблемы с системами отсчета высоты и скорости во время предыдущих полетов

Cамолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который разбился у берегов Индонезии 29 октября 2018 года, был непригоден к эксплуатации в воздухе. Об этом заявил руководитель подразделения авиации Национального комитета по безопасности транспорта Нуркахио Утомо во время доклада о деталях расследования аварии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Он отметил, что авиакомпания Lion Air вернула самолет в эксплуатацию после того, как были обнаружены проблемы с системами отсчета высоты и скорости во время предыдущих полетов. Накануне катастрофы самолет совершил рейс из города Денпасар на острове Бали в Джакарту.

"В течение полета у самолета были технические проблемы, но пилот решил продолжать. На наш взгляд, самолет больше не был способен находиться в воздухе, и ему не стоило продолжать полеты", - подчеркнул Утомо.

Напомним, на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была обнаружена неисправность датчика скорости.

На борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Позже стало известно, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.