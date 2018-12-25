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Аварія Boeing в Індонезії: слідство назвало причину

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 19:28
Аварія Boeing в Індонезії: слідство назвало причину
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Причиною аварії могла стати неправильне налаштування датчика швидкості

Причиною катастрофи літака Boeing 737 Мах індонезійської авіакомпанії Lion Air, яке відбулося в Яванському морі в жовтні 2018 року, могла стати неправильна настройка датчика швидкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як наголошується, в кінці листопада після розшифровки самописців стали відомі подробиці авіакатастрофи.

Вона фактично почалася з моменту зльоту, коли з'ясувалося, що несправні датчики. Пілоти намагалися повернути контроль над повітряним судном з перших хвилин польоту. Їм вдалося більш 20 разів вирівняти літак, так як в польоті його починало хилити донизу. При цьому лайнер мав проблеми з датчиком швидкості як мінімум в останні чотири польоту.

Зазначимо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Раніше РБК-Україна писало, що літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air був непридатний до експлуатації в повітрі.

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