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На крупном заводе в Беларуси началась забастовка, власти подгоняют автозаки

Жлобин, Понедельник 10 августа 2020 13:33
На крупном заводе в Беларуси началась забастовка, власти подгоняют автозаки
Фото: Белорусский металлургический завод (ndsmi.by)
Автор: РБК-Украина

Работники БМЗ призывают к Всебелорусской забастовке из-за нечестных выборов

Протесты в Беларуси перекинулись на крупный завод - работники Белорусского металлургического завода устроили забастовку. Власти уже подгоняют автозаки к заводу.

Об этом сообщает NEXTA live.

Сообщается, что работники БМЗ обратились к сотрудникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержке. Основной сбор бастующих на БМЗ ожидается в 14:00, руководство в связи с этим собралось на экстренное совещание.

На крупном заводе в Беларуси началась забастовка, власти подгоняют автозаки

Фото: забастовка на БМЗ (nexta live)

Отметим, работники БМЗ предупреждали о забастовке с 10 августа в случае проведения нечестных выборов. Также сообщается, что к заводу уже подгоняют автозаки.

Кроме того, появилась информация о якобы забастовке на заводе БелАЗ, однако информация не подтвердилась.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что в результате протестов были задержаны около 3 тысяч человек; также утверждается, что к демонстрантам якобы не применялось оружие, а в результате столкновений никто не погиб.

Уже известно, что главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее избирательный штаб готовы к затяжным протестам.

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