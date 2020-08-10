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На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки

Жлобин, Понеділок 10 серпня 2020 13:33
На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки
Фото: Білоруський металургійний завод (ndsmi.by)
Автор: РБК-Україна

Працівники БМЗ закликають до Всебілоруського страйку через нечесні вибори

Протести в Білорусі перекинулися на великий завод - працівники Білоруського металургійного заводу влаштували страйк. Влада вже підганяє автозаки до заводу.

Про це повідомляє NEXTA live.

Повідомляється, що працівники БМЗ звернулися до працівників інших підприємств із закликом до солідарності і підтримки. Основний збір страйкуючих на БМЗ очікується о 14:00, керівництво в зв'язку з цим зібралося на екстрену нараду.

На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки

Фото: страйк на БМЗ (nexta live)

Зазначимо, працівники БМЗ попереджали про страйк з 10 серпня в разі проведення нечесних виборів. Також повідомляється, що до заводу вже підганяють автозаки.

Крім того, з'явилася інформація про нібито страйк на заводі БелАЗ, проте інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що в результаті протестів були затримані близько 3 осіб чоловік; також стверджується, що до демонстрантів нібито не застосовувалася зброя, а в результаті зіткнень ніхто не загинув.

Вже відомо, що головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська та її виборчий штаб готові до затяжних протестів.

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