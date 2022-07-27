Крупнейший производитель лифтов в мире продает свой бизнес в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах. Такое решение было принято, поскольку шведский производитель мебели не видит возможности возобновить продажи в РФ в обозримом будущем.

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