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Крупнейший производитель лифтов в мире продает свой бизнес в РФ

Фото: производитель лифтов Otis продает свой бизнес в РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская компания по производству подъемного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Otis продаст 100% доли бизнеса компании Ice Development.

"Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах. Такое решение было принято, поскольку шведский производитель мебели не видит возможности возобновить продажи в РФ в обозримом будущем.

Также мы писали, что табачная компания Philip Morris International намерена уйти с российского рынка до конца года.

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