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Найбільший виробник ліфтів у світі продає свій бізнес в РФ

Фото виробник ліфтів Otis продає свій бізнес в РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis прийняла рішення продати бізнес в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.

"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки триваючої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках поставок і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - йдеться в повідомленні.

"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах. Таке рішення було прийнято, оскільки шведський виробник меблів не бачить можливості відновити продажі в РФ в осяжному майбутньому.

Також ми писали, що тютюнова компанія Philip Morris International має намір піти з російського ринку до кінця року.

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