IKEA окончательно уходит с российского рынка. Продают все фабрики и сокращают сотрудников

Компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах. Такое решение было принято, поскольку шведский производитель мебели не видит возможности возобновить продажи в РФ в обозримом будущем.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Как известно, в России находится четыре фабрики IKEA (в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях). Все они будут проданы.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ближайшее время компания организует распродажу оставшигося товара со складов - его предложат сотрудникам и клиентам.