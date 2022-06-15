IKEA окончательно уходит с российского рынка. Продают все фабрики и сокращают сотрудников
Компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах. Такое решение было принято, поскольку шведский производитель мебели не видит возможности возобновить продажи в РФ в обозримом будущем.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Как известно, в России находится четыре фабрики IKEA (в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях). Все они будут проданы.
"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также в ближайшее время компания организует распродажу оставшигося товара со складов - его предложат сотрудникам и клиентам.
Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения в Украину на территории РФ функционировали 17 магазинов IKEA, в которых работали 15 тыс. сотрудников.
Как известно, шведская компания приостановила все производственные операции в РФ еще 3 марта. Кроме того, компания пожертвовала 20 млн евро украинцам и приостановила экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.