Крупнейший производитель лифтов в мире продает свой бизнес в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Otis продаст 100% доли бизнеса компании Ice Development.

"Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.