Найбільший виробник ліфтів у світі продає свій бізнес в РФ
Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis прийняла рішення продати бізнес в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.
Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.
"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки триваючої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках поставок і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що угода буде закрита найближчим часом.
"Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах. Таке рішення було прийнято, оскільки шведський виробник меблів не бачить можливості відновити продажі в РФ в осяжному майбутньому.
Також ми писали, що тютюнова компанія Philip Morris International має намір піти з російського ринку до кінця року.