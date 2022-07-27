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Найбільший виробник ліфтів у світі продає свій бізнес в РФ

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Київ, Середа 27 липня 2022 15:05
Найбільший виробник ліфтів у світі продає свій бізнес в РФ Фото виробник ліфтів Otis продає свій бізнес в РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis прийняла рішення продати бізнес в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.

"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки триваючої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках поставок і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що угода буде закрита найближчим часом. 

"Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах. Таке рішення було прийнято, оскільки шведський виробник меблів не бачить можливості відновити продажі в РФ в осяжному майбутньому.

Також ми писали, що тютюнова компанія Philip Morris International має намір піти з російського ринку до кінця року.

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