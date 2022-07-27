Найбільший виробник ліфтів у світі продає свій бізнес в РФ

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.

"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки триваючої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках поставок і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що угода буде закрита найближчим часом.