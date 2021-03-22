Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг стран
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 января 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 года составляет 44 459 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).
В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 948 млн долларов. Далее идут:
- Великобритания - 5 785 млн долларов,
- Нидерланды - 2 478 млн долларов,
- Люксембург - 1 405 млн долларов,
- Германия - 1 544 млн долларов,
- Британские Виргинские Острова - 1 311 млн долларов,
- США - 1 181 млн долларов,
- Российская Федерация - 1 121 млн долларов.
Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31.12.2020
Как сообщало РБК-Украина, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов.
Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов - проценты.