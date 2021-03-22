Найбільші кредитори України: НБУ поновив рейтинг країн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств за станом на 31 січня 2021 року. На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці IV кварталу 2020 року становить 44 459 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 948 млн доларів. Далі йдуть:

Великобританія - 5 785 млн доларів,

Нідерланди - 2 478 млн доларів,

Люксембург - 1 405 млн доларів,

Німеччина - 1 544 млн доларів,

Британські Віргінські Острови - 1 311 млн доларів,

США - 1 181 млн доларів,

Російська Федерація - 1 121 млн доларів.

Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 31.12.2020