В крупнейшей фракции Европарламента поддерживают запрет на выдачу туристических виз россиянам

Отметим, что Европейская народная партия - это крупнейшая фракции в Европейском парламенте.

"Мне трудно представить, что у нас одновременно есть беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются здесь жизнью", - сказал Вебер.

Он добавил, что с трудом может представить, что украинским беженцам придется обслуживать столики российских отдыхающих на Зюльте или на Балтийском море.

"Мы не хотим, чтобы те, кто частично ответственен за войну... сейчас проводили бы у нас отпуск", - сказал он.

При этом Вебер отметил, что границы ЕС будут открыты для тех, кто хочет сбежать из Роисии.

"Если представители гражданского общества хотят уехать, если люди больше не могут выдерживать в путинской системе и хотят податься на убежище, Европа должна быть открытой", - сказал он.