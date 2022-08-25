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У найбільшій фракції Європарламенту підтримують заборону на видачу туристичних віз росіянам

Фото: голова Європейської народної партії Манфред Вебер (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер підтримав заборону на видачу туристичних віз для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначимо, що Європейська народна партія - це найбільша фракції у Європейському парламенті.

"Мені важко уявити, що в нас одночасно є біженці з України і росіяни, які насолоджуються тут життям", - сказав Вебер.

Він додав, що з важкістю може уявити, що українським біженцям доведеться обслуговувати столики російських відпочивальників на Зюльті чи на Балтійському морі.

"Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за війну… зараз проводили б у нас відпустку", - сказав він.

При цьому Вебер зазначив, що кордони ЄС будуть відкриті для тих, хто хоче втекли з Роісї.

"Якщо представники громадянського суспільства хочуть виїхати, якщо люди більше не можуть витримувати в путінській системі й хочуть податися на притулок, Європа має бути відкритою", - сказав він.

Нагадаємо, в ЄС все ще немає єдиної думки про введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.

Кілька країн-учасниць ЄС можуть ввести заборону на видачу віз для росіян самостійно.

Тим часом Чехія запропонує ЄС альтернативу візовому бану для росіян - повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією і Білоруссю.

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