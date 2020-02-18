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На круизном лайнере в Японии возросло количество зараженных россиян

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 16:10
На круизном лайнере в Японии возросло количество зараженных россиян
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Вторым зараженным оказался муж россиянки, которая сейчас госпитализирована с коронавирусом

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess количество россиян зараженных коронавирусом Covid-19 возросло до двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, вторым зараженным вирусом оказался муж россиянки, которая на данный момент находится в медучреждении с таким же диагнозом.

"Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие Covid-19 по состоянию на 17 февраля. Он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее гражданка Российской Федерации, которая находилась на лайнере Diamond Princess, обнаружили заражение коронавирусом.

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали 99 новых случаев заболевания. На данный момент на борту лайнера количество инфицированных новым коронавирусом достигло 454 человек. Еще более 100 подтвержденных случаев коронавируса зафиксированы на остальной территории Японии за пределами лайнера.

Ранее РБК-Украина писало, что 355 пассажиров лайнера с 3700 на борту заразились коронавирусом. Всех пассажиров судна продолжат ежедневно проверять на наличие коронавируса.

Япония опробует препараты от ВИЧ в лечении от коронавируса Около 500 человек выпустят из-под карантина с лайнера Diamond Princess
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