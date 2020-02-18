На круїзному лайнері в Японії зросла кількість заражених росіян

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Другим виявився зараженим чоловік росіянки, яка зараз госпіталізована з коронавірусом

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess кількість росіян заражених коронавірусом Covid-19 зросла до двох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, другим зараженим вірусом виявився чоловік росіянки, яка на даний момент перебуває в медустанові з таким же діагнозом.

"Вірус діагностовано у чоловіка росіянки, у якій припускали наявність Covid-19 станом на 17 лютого. Він знаходиться в спеціалізованому медзакладі префектури Аїті. Перебіг хвороби без симптомів, відчуває себе нормально. Його дружина з урахуванням високого ризику інфікування госпіталізована в одну з лікарень префектури Канагава", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше громадянка Російської Федерації, яка перебувала на лайнері Diamond Princess, виявили зараження коронавірусом.

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували 99 нових випадків захворювання. На даний момент на борту лайнера кількість інфікованих новим коронавірусом досягло 454 осіб. Ще понад 100 підтверджених випадків коронавіруса зафіксовані на решті території Японії за межами лайнера.

Раніше РБК-Україна писало, що 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусом. Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевіряти на наявність коронавіруса.