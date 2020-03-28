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На круизном лайнере у берегов Панамы от коронавируса умерли четыре пассажира

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 04:02
На круизном лайнере у берегов Панамы от коронавируса умерли четыре пассажира
Иллюстративное фото (wikimedia by SteKrueBe)

Еще у 130 людей на борту симптомы коронавируса

Четверо пассажиров умерли от коронавируса на круизном судне у тихоокеанского побережья Панамы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что более 130 человек на борту имеют симптомы коронавирусной инфекции, по крайней мере у двоих из который подтвержден коронавирус.

В заявлении Holland America Line говорится, что лайнер MS Zaandam, ранее находившаяся в круизе по Южной Америке, пыталась пересечь Панамский канал и направиться в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Но правительство Панамы отказало ему в доступе к каналу по санитарным соображениям, в результате чего пассажиры и члены экипажа оказались заблокированы на лайнере.

Всего на борту 1243 пассажира и 586 членов экипажа, а также четыре врача и четыре медсестры.

РБК-Украина писало, что вблизи города Крайстчерч в Новой Зеландии круизное судно Golden Princess не пустили в порт, после того, как на борту обнаружили трех пассажиров с симптомами коронавируса.

Ранее в водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера после того, как у пассажира одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а на другом зафиксировали подозрения на COVID-19.

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