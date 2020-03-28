На круїзному лайнері біля берегів Панами від коронавіруса померли чотири пасажира

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Ще у 130 людей на борту симптоми коронавіруса

Четверо пасажирів померли від коронавіруса на круїзному судні біля тихоокеанського узбережжя Панами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що більше 130 чоловік на борту мають симптоми коронавірусної інфекції, принаймні у двох з підтверджений коронавірус.

У заяві Holland America Line говориться, що лайнер MS Zaandam, раніше знаходилася в круїзі по Південній Америці, намагалася перетнути Панамський канал і попрямувати в Форт-Лодердейл, штат Флорида. Але уряд Панами відмовило йому в доступі до каналу з санітарних міркувань, в результаті чого пасажири і члени екіпажу опинилися заблоковані на лайнері.

Всього на борту 1243 пасажира і 586 членів екіпажу, а також чотири лікаря і чотири медсестри.

РБК-Україна писало, що поблизу міста Крайстчерч в Новій Зеландії круїзне судно Golden Princess не пустили в порт, після того, як на борту виявили трьох пасажирів з симптомами коронавіруса.

Раніше у водах Чилі на карантин зупинили два круїзних лайнери після того, як у пасажира одного з них виявився позитивний результат тесту на коронавірус, а на іншому зафіксували підозри на COVID-19.