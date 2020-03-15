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В водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 19:26
В водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера
Фото: лайнер Costa Crociere (costacrociere.it)

На лайнерах на карантин попали более 1300 человек

В водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера после того, как у пассажира одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а на другом зафиксировали подозрения на COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечается, на лайнерах на карантин попали более 1300 человек.

Оба корабля курсируют чилийскими фьордами в Патагонии.

У 85-летнего мужчины появились симптомы коронавирус после того, как он сошел с корабля Silver Explorer в порту Калета-Тортелье, что за 2400 км от Сантьяго. Позже мужчину перевели в больницу в городе Койайке, где ему проведен тест показал положительный результат на коронавирус.

"Корабль находится в карантине в порту Кастро. Состояние гражданина Великобритании удовлетворительное, но у него положительный результат на коронавирус", - заявил министр здравоохранения Хайме Маналич.

Напомним, в Украину вернулись двое пассажиров круизного лайнера Grand Princess, который находится на изоляции из-за вспышки коронавируса у берегов Калифорнии.

Кроме того, Канада и Великобритания эвакуируют своих граждан с Grand Princess. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии еще в начале марта по той причине, что в двух его бывших пассажиров обнаружили коронавирус еще во время высадки в Мексике, один из зараженных позже скончался.

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