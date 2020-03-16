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У берегов Новой Зеландии на карантин остановили еще один круизный лайнер

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 06:33
У берегов Новой Зеландии на карантин остановили еще один круизный лайнер
Иллюстративное фото (wikimedia by SteKrueBe)

У трех пассажиров подозрение на коронавирус

Вблизи города Крайстчерч в Новой Зеландии круизное судно Golden Princess не пустили в порт, после того, как на борту обнаружили трех пассажиров с симптомами коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

На борту находятся 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа. На судне ждут результатов больного о наличии коронавирус. А до тех пор на берег не может сойти никто.

Golden Princess - третий корабль компании Princess Cruises, который не может пришвартоваться на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в водах Чили на карантин остановили два круизных лайнера после того, как у пассажира одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а на другом зафиксировали подозрения на COVID-19.

Напомним, 2 марта с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки круизном лайнера Grand Princess, где произошла вспышка коронавирус, позволили причалить к берегу. Коронавирус обнаружили у 21 пассажира.

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