У Кропивницькому визначились зі стартом опалювального сезону: коли дадуть тепло

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради схвалив рішення щодо початку в місті опалювального сезону 2025/2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кропивницької міської ради у Facebook.
Громадянам розповіли, що рішення про початок опалювального сезону 2025/2026 року в Кропивницькому виконком (під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки) ухвалив на засіданні 23 вересня.
Згідно з ним, основною умовою початку нового опалювального сезону в місті мають стати погодні показники.
Так, відповідно до схваленого рішення, КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" та інші суб'єкти відносин у сфері теплопостачання (незалежно від відомчої належності та форми ведення господарської діяльності), розпочнуть опалювальний період тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб не перевищуватиме 8 градусів тепла та нижче.
Тим часом начальник головного управління ЖКГ міської ради уточнив, що згідно з прогнозами синоптиків, "пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів тепла впродовж трьох днів очікується у Кропивницькому на кінець жовтня".
У Кропивницькій міській раді повідомили, що ОКВП "Дніпро-Кіровоград" має забезпечити подачу води на теплогенеруючі об'єкти - згідно з укладеними угодами на водопостачання та водовідведення.
Крім того, виконком зобов'язав КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" та всі підприємства, у яких знаходяться на балансі відомчі котельні (що обслуговують житло та об'єкти соціальної сфери) - забезпечити своєчасний початок опалювального сезону 2025/2026 року.
Зазначається також, що КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" має:
Насамкінець керівникам житлово-експлуатаційних об'єднань (КП "ЖЕО №1", КП "ЖЕО №2", КП "ЖЕО №3", КП "ЖЕО №4" та КП "ЖЕК №9") доручили:
Такі ж рекомендації виконавчий комітет Кропивницької міської ради спрямував до керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), об'єднань житлово-будівельних кооперативів (ОЖБК) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).
