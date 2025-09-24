В Кропивницком определились со стартом отопительного сезона: когда дадут тепло

Исполнительный комитет Кропивницкого городского совета принял решение насчет начала в городе отопительного сезона 2025/2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кропивницкого городского совета в Facebook.
Гражданам рассказали, что решение о начале отопительного сезона 2025/2026 года в Кропивницком исполком (под председательством секретаря городского совета Олега Колюки) принял на заседании 23 сентября.
Согласно ему, основным условием начала нового отопительного сезона в городе должны стать погодные показатели.
Так, согласно принятому решению, КП "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" и другие субъекты отношений в сфере теплоснабжения (независимо от ведомственной принадлежности и формы ведения хозяйственной деятельности), начнут отопительный период тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не будет превышать 8 градусов тепла и ниже.
Между тем начальник главного управления ЖКХ городского совета уточнил, что согласно прогнозам синоптиков, "понижение среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов тепла в течение трех дней ожидается в Кропивницком на конец октября".
В Кропивницком городском совете сообщили, что ОКВП "Днепр-Кировоград" должно обеспечить подачу воды на теплогенерирующие объекты - согласно заключенным соглашениям на водоснабжение и водоотвод.
Кроме того, исполком обязал КП "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" и все предприятия, у которых находятся на балансе ведомственные котельные (обслуживающие жилье и объекты социальной сферы) - обеспечить своевременное начало отопительного сезона 2025/2026 года.
Отмечается также, что КП "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" должно:
В завершение руководителям жилищно-эксплуатационных объединений (КП "ЖЭО №1", КП "ЖЭО №2", КП "ЖЭО №3", КП "ЖЭО №4" и КП "ЖЭК №9") поручили:
Такие же рекомендации исполнительный комитет Кропивницкого городского совета направил руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), объединений жилищно-строительных кооперативов (ОЖСК) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).
