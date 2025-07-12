У Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Повітряні Сили України підтвердили, що ворожі безпілотники активно поводяться в небі над українськими містами. Їх фіксували в Сумській, Чернігівській, Полтавській Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій та Київській областях.

Українців попередили, що дрони тримають курс на Житомирську та Черкаську область, а в Києві є загроза застосування ударних безпілотників.

"Велике скупчення БПЛА на: Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, на сході Житомирщини, на заході Сумщини та півночі Одещини. Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі даних регіонів! Працює ППО", - розповіли у Повітряних Силах.

Місцева влада поки що вибухи в Кропивницькому та Черкасах не прокоментувала. Голова Черкаської ОВА Ігор Табуринець попередив про підвищену небезпеку для району.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написав він.