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У Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину

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Кропивницький, Четвер 23 березня 2023 09:48
У Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину Фото: у Кропивницькому стався вибух газу в одній із багатоповерхівок під час тривоги 23 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги. В одній із багатоповерхівок міста трапилася НП - вибухнув газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Увага! Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2", - розповів він.

У Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги: в ОВА пояснили причинуФото з місця вибуху у багатоповерхівці в Кропивницькому (t.me/suspilnekropyvnytsky)

За даними очільника регіону, на місці вже працюють відповідні служби.

Як повідомлялось, у Запоріжжі 25 лютого стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.

Нагадаємо, у селі Хриплин (Івано-Франківська область) стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждала одна людина.

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