У Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину

У четвер, 23 березня, у Кропивницькому стався вибух під час повітряної тривоги. В одній із багатоповерхівок міста трапилася НП - вибухнув газ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Увага! Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2", - розповів він.

Фото з місця вибуху у багатоповерхівці в Кропивницькому (t.me/suspilnekropyvnytsky)

За даними очільника регіону, на місці вже працюють відповідні служби.