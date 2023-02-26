ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запоріжжі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: постраждала жінка

Новость на русском →
Запоріжжя, Неділя 26 лютого 2023 11:37
У Запоріжжі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: постраждала жінка Фото: у Запоріжжі вчора стався вибух газу у будинку (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталія Юрченко

У Запоріжжі вчора, 25 лютого, стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Запорізькі області.

Інцидент стався близько 9:40 в дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі Запоріжжя. Газоповітряна суміш вибухнула у квартирі на другому поверсі, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій будинку.

Рятувальники зазначають, що у сусідній квартирі перебувала сім’я. Чоловік, почувши вибух, згадав про правило двох стін, відвів доньку та дружину у ванну кімнату, а сам побіг надавати допомогу.

"Чоловік виявив невелике займання шафи і підлоги, загасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс у ванну кімнату. Потім, аби переконатися, що інші постраждалі в оселі відсутні, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту та перекрив вентиль", - йдеться у повідомленні.

Завдяки небайдужому чоловіку вдалося уникнути подальших руйнувань. Постраждалу 75-річну жінку госпіталізували.

На місці інциденту працювали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Фото: у Запоріжжі вчора стався вибух газу у будинку (facebook.com/DSNSZP)

Нагадаємо, 9 лютого у Дарницькому районі Києва пролунав потужний вибух на території колишнього заводу. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, внаслідок чого обвалилася будівля і виникнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух газу Вибух Запоріжжя ДСНС
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни