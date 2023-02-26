У Запоріжжі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: постраждала жінка
У Запоріжжі вчора, 25 лютого, стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Запорізькі області.
Інцидент стався близько 9:40 в дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі Запоріжжя. Газоповітряна суміш вибухнула у квартирі на другому поверсі, внаслідок чого сталося руйнування конструкцій будинку.
Рятувальники зазначають, що у сусідній квартирі перебувала сім’я. Чоловік, почувши вибух, згадав про правило двох стін, відвів доньку та дружину у ванну кімнату, а сам побіг надавати допомогу.
"Чоловік виявив невелике займання шафи і підлоги, загасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс у ванну кімнату. Потім, аби переконатися, що інші постраждалі в оселі відсутні, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Сміливець відсунув газову плиту та перекрив вентиль", - йдеться у повідомленні.
Завдяки небайдужому чоловіку вдалося уникнути подальших руйнувань. Постраждалу 75-річну жінку госпіталізували.
На місці інциденту працювали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.
Фото: у Запоріжжі вчора стався вибух газу у будинку (facebook.com/DSNSZP)
Нагадаємо, 9 лютого у Дарницькому районі Києва пролунав потужний вибух на території колишнього заводу. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, внаслідок чого обвалилася будівля і виникнула пожежа.
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