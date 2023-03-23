В Кропивницком произошел взрыв во время воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
В четверг, 23 марта, в Кропивницком случился взрыв во время воздушной тревоги. В одной из многоэтажек города случилось ЧП - взорвался газ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Внимание! Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2", - рассказал он.
Фото с места взрыва в многоэтажке в Кропивницком (t.me/suspilnekropyvnytsky)
По данным главы региона, на месте уже работают соответствующие службы.
Как сообщалось, в Запорожье 25 февраля произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента ранения получила пожилая женщина.
Напомним, в селе Хриплин (Ивано-Франковская область) произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек.
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