В жилом доме на Прикарпатье произошел взрыв: есть пострадавший

Сегодня, 1 января, в селе Хриплин (Ивано-Франковская область) произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек.

Как отметили в ГСЧС, сообщение о взрыве в жилом доме в селе Хриплин поступило дежурному в 15:07. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Строение получило значительные повреждения - у него разрушена крыша, перекрытия и стены. Пожара не произошло.

В результате взрыва пострадал владелец дома, 1962 года рождения. Мужчину на машине скорой помощи доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Фото: взрыв произошел в жилом доме на Прикарпатье (dsns.gov.ua)