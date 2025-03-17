У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі дронової атаки

Ударні безпілотники атакують Кропивницький. В місті пролунали вибухи з інтервалом у десять хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Перші вибухи було чутно в місті о 02:50 ночі. Повторні вибухи пролунали о 03:00.
Військові оголосили повітряну тривогу в Кіровоградській області о 23:16 через загрозу атак ударними безпілотниками росіян.
Ввечері у неділю, 16 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Опівночі в Київській області лунали вибухи через роботу ППО.
Близько 00:40 у Києві було чутно потужні вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах над столицею.
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