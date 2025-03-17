У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі дронової атаки

Російська атака БпЛА

Ввечері у неділю, 16 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Опівночі в Київській області лунали вибухи через роботу ППО.

Близько 00:40 у Києві було чутно потужні вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах над столицею.

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