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У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі дронової атаки

Фото: російські ударні безпілотники атакують Кропивницький (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ударні безпілотники атакують Кропивницький. В місті пролунали вибухи з інтервалом у десять хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Перші вибухи було чутно в місті о 02:50 ночі. Повторні вибухи пролунали о 03:00.

Військові оголосили повітряну тривогу в Кіровоградській області о 23:16 через загрозу атак ударними безпілотниками росіян.

Російська атака БпЛА

Ввечері у неділю, 16 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Опівночі в Київській області лунали вибухи через роботу ППО.

Близько 00:40 у Києві було чутно потужні вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах над столицею.

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Атака дронів