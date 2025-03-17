У Київській області помітили російські безпілотники, іде робота ППО

У Київській області у ніч проти 17 березня були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони через атаку БПЛА з боку російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в публікації адміністрації в Telegram-каналі близько опівночі.

В КОВА закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - розповіли в адміністрації.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері у неділю, 16 березня, був зафіксований запуск російськими окупантами ударних безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки.

Через загрозу дронових ударів у низці областей була оголошена тривога.

Додамо, що перед тим у Повітряних силах також попереджали мешканців Києва про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники атакували Україну 90 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами. Попри те, що дрони противника летіли з різних напрямків, ППО ЗСУ збила 47 ударних безпілотників типу "Shahed" та БПЛА інших типів, крім того, ще 33 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).