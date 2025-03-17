В Кропивницком прогремели взрывы на фоне дроновой атаки

Российская атака БпЛА

Вечером в воскресенье, 16 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В полночь в Киевской области звучали взрывы из-за работы ПВО.

Около 00:40 в Киеве были слышны мощные взрывы. Силы ПВО работали по вражеским дронам над столицей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.