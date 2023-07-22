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У Кропивницькому пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Кропивницькому пролунали вибухи вночі 22 липня (Павло Петров)
Автор: Володимир Костирін

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів у ніч проти 22 липня під час оголошеної повітряної тривоги через небезпеку ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Кропивницький".

Вибухи пролунали невдовзі після третьої години ночі. В Кіровоградській області триває повітряна тривога.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у регіоні є загроза застосування противником балістичного озброєння для завдання ударів.

Місцевих жителів закликають не залишати укриття, пам'ятати про правило "двох стін", а також дотримуватися інформтиші - не знімати та не викладати в інтернеті можливі результати вибухів та їх місця.

Повітряна тривога вночі 22 липня

РФ продовжує атакувати міста України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Цієї ночі через загрозу повітряних атак також була оголошена тривога в різних областях.

Як попередили у Повітряних силах, фіксується загроза ворожих атак із застосуванням ракет та ударних БПЛА.

Нагадаємо, що раніше, 21 липня, у низці областей також звучали сирени, і у ВС повідомляли про можливі пуски ракет у напрямку Одеської області.

Тоді ж місцеві розповіли про вибухи в Одеській області. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що область атакували протикорабельними ракетами "Онікс".

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КропивницькийВибух