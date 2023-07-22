У низці областей України оголошені повітряні тривоги
Повітряні тривоги були оголошені у низці областей України в ніч на суботу, 22 липня. Є загроза ворожих атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали про небезпеку зазвучали у центральних, південних, східних та частині північних регіонах.
Загроза ударних дронів
Як попередили військові, загроза застосування ворогом ударних БПЛА зафіксована у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Ракетна небезпека
Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння командування ПС попередило жителів Харківської, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей.
"Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги!" - закликають військові.
Карта повітряних тривог в Україні вночі 22 липня
Зазначимо, що у деяких регіонах, як повідомляють місцеві пабліки, працює протиповітряна оборона.
Повітряні атаки
Нагадаємо, що вчора вдень, 21 липня, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про ймовірні пуски ракет у напрямку Одеської області.
Так, місцеві повідомляли про вибухи в Одеській області. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що область атакували протикорабельними ракетами "Онікс".
Додамо, що за останній тиждень РФ посилили обстріли півдня України на тлі її виходу з "зернової угоди".
Минулої ночі російські окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.
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