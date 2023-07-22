ua ru
Сб, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У низці областей України оголошені повітряні тривоги

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 02:21
У низці областей України оголошені повітряні тривоги Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги були оголошені у низці областей України в ніч на суботу, 22 липня. Є загроза ворожих атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про небезпеку зазвучали у центральних, південних, східних та частині північних регіонах.

Загроза ударних дронів

Як попередили військові, загроза застосування ворогом ударних БПЛА зафіксована у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ракетна небезпека

Про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння командування ПС попередило жителів Харківської, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей.

"Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги!" - закликають військові.

У низці областей України оголошені повітряні тривоги

Карта повітряних тривог в Україні вночі 22 липня

Зазначимо, що у деяких регіонах, як повідомляють місцеві пабліки, працює протиповітряна оборона.

Повітряні атаки

Нагадаємо, що вчора вдень, 21 липня, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про ймовірні пуски ракет у напрямку Одеської області.

Так, місцеві повідомляли про вибухи в Одеській області. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що область атакували протикорабельними ракетами "Онікс".

Додамо, що за останній тиждень РФ посилили обстріли півдня України на тлі її виходу з "зернової угоди".

Минулої ночі російські окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
У розвідки є дані про можливу підготовку нових заколотів у Росії, - Юсов
У розвідки є дані про можливу підготовку нових заколотів у Росії, - Юсов
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста