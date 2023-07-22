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В Кропивницком прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Кропивницком прозвучали взрывы ночью 22 июля (Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Кропивницком прозвучали звуки взрывов в ночь на 22 июля во время объявленной воздушной тревоги из-за опасности ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Кропивницький".

Взрывы прозвучали вскоре после трех часов ночи. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в регионе есть угроза применения противником баллистического вооружения для нанесения ударов.

Местных жителей призывают не покидать укрытия, помнить о правиле "двух стен", а также соблюдать информтишину - не снимать и не выкладывать в интернете возможные результаты взрывов и их места.

Воздушная тревога ночью 22 июля

РФ продолжает атаковать города Украины дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Этой ночью из-за угрозы воздушных атак также была объявлена тревога в разных областях.

Как предупредили в Воздушных силах, фиксируется угроза вражеских атак с применением ракет и ударных БПЛА.

Напомним, что ранее, 21 июля, в ряде областей также звучали сирены, и в ВС сообщали о возможных пусках ракет в направлении Одесской области.

Тогда же местные рассказали о взрывах в Одесской области. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что область атаковали противокорабельными ракетами "Оникс".

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КропивницкийВзрыв