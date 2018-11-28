Фото: обшуки у нарколабораторії (npu.gov.ua)

Місцевий житель виготовляв у себе вдома метамфетамін

У Кропивницькому поліція ліквідувала нарколабораторію, яку вдома облаштував 38-річний місцевий житель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Кіровоградської області.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію про те, що житель обласного центру виготовляє психотропну речовину. Після цього за місцем проживання підозрюваного провели обшук.

Під час обшуку поліція вилучила психотропну речовину - метамфетамін, а також скляні колби, приладдя та інші інгредієнти, що використовувались для його виготовлення. Крім того, правоохоронці знайшли марихуану.

За результатами експертиз за даним фактом буде прийнято рішення щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: обшуки у нарколабораторії (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Рівненські області на автодорозі "Зарічне-Борове" поліцейські зупинили автомобіль, у якому чоловік незаконно перевозив наркотики і бурштин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність організованого угруповання наркоторгівців. Дві нарколабораторії для виготовлення амфетаміну облаштували у приватному будинку та гаражі Канева.