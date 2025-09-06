У Кропивницькому чоловік зірвав та топтав ногами прапор України: що йому загрожує

Зазначається, що подія сталася 5 вересня біля однієї з автостанцій обласного центру. За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами.

Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України – публічна наруга над державними символами. Зазначається, що наруга над державними символами карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.